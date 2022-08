Calciomercato Milan – Ibrahim Sangaré rinnova con il PSV fino al 2027

Era stato accostato al Milan, invece Ibrahim Sangaré non si muoverà da Eindhoven. Il centrocampista ivoriano ha rinnovato fino al 2027 il suo contratto con il PSV, club che acquistò il classe '97 appena due anni fa dal Tolosa e che ha reso noto il prolungamento del contratto attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito del club. "Ibrahim Sangaré rimarrà un giocatore del PSV più a lungo. Il centrocampista 24enne prolunga il contratto fino a metà 2027. "Mi sono sentito a casa sin dal primo giorno, il modo in cui vengo accolto e il modo in cui mi trattano mi rende molto felice", queste le parole apparse sul sito del PSV. Milan, Tonali si ferma: un obiettivo di mercato si propone?