Milan, consigli per gli acquisti: Sané in ‘caduta libera’. E il Diavolo …

Uno dei possibili acquisti del Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere Leroy Sané? Come tanti altri colleghi, infatti, l'esterno tedesco, in forza al Bayern Monaco, è in scadenza di contratto al 30 giugno 2025 e, se non dovesse firmare il rinnovo, diventerebbe un profilo interessante per molti club. Dato il suo rendimento in questa stagione, a tal proposito, sembra davvero molto difficile che possa raggiungere un accordo con la dirigenza bavarese per il prolungamento del rapporto. E per il club rossonero potrebbe essere un'idea percorribile?