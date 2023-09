Calciomercato – Sanabria al Milan? Ecco come stanno le cose | PM News

Antonio Sanabria è un nome accostato al Milan per queste ultime ore di calciomercato. Vi diciamo se il paraguaiano arriva o meno in rossonero

Saltata in via definitiva nella serata di ieri la trattativa con il Porto per Mehdi Taremi, il Milan continua a cercare un attaccante per completare il proprio reparto offensivo. La ricerca si fa sempre più difficile, i tempi sono sempre più stretti: la sessione estiva di calciomercato chiuderà stasera alle ore 20:00.