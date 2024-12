Calciomercato Milan – Ecco Samuele Ricci: un talento in crescita

Samuele Ricci è uno dei volti emergenti del calcio italiano, un centrocampista moderno capace di combinare eleganza, intelligenza tattica e determinazione. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli , si è affermato come uno dei migliori prospetti del calcio italiano grazie a un percorso di crescita che lo ha portato a diventare protagonista con il Torino e ad affacciarsi alla Nazionale maggiore. Scopriamo meglio assieme uno degli obiettivi del Milan .

Gli inizi a Empoli: talento precoce

Ricci entra in prima squadra all’Empoli all’inizio della stagione 2019-2020 e debutta in Serie B il 21 settembre 2019, a soli 18 anni, nella vittoria contro il Cittadella. Poco dopo esordisce anche in Coppa Italia e, diventato titolare, chiude la stagione con 30 presenze.