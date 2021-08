Calciomercato Milan – Samu Castillejo non ha offerte: Getafe ritirato

Il Milan terrà Samu Castillejo, anche perché il Getafe ha preso Jankto e quindi non è più interessato al giocatore rossonero.

Mancano 10 giorni alla fine del calciomercato e il Milan deve ancora prendere un trequartista, ma con la permanenza di Samu Castillejo difficilmente prenderà un esterno. Lo spagnolo, classe 1995, non è considerato al centro del progetto, ma non ci sono offerte soddisfacenti. Piaceva molto al Getafe, che però non è riuscito ad arrivare agli 8 milioni che servono al Milan per non fare minusvalenza. Inoltre, ora hanno puntato su Jakub Jankto, ceco classe 1996, che si è trasferito ufficialmente. A questo punto, è molto difficile pensare che in questi ultimi giorni possano fare offerte anche per Samu Castillejo. Così, lui è destinato a rimanere rossonero. Qui invece tutte le sue dichiarazioni in conferenza stampa >>>