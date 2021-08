Calciomercato Milan – Sampdoria su Pobega e Krunic: la situazione

La Sampdoria ha messo gli occhi su due centrocampisti del Milan in questa sessione di calciomercato: si tratta di Pobega e Krunic

Come riportato da Gianluca Di Marzio, un nome che piace molto ai blucerchiati è quello di Tommaso Pobega, talento nel giro della Nazionale Under-21. Il centrocampista, rientrato al Milan, interessa molto anche a Spezia ed Atalanta. I rossoneri non vorrebbero privarsene, ma un eventuale acquisto in quella zona del campo potrebbe sparigliare le carte in tavola.