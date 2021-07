Calciomercato Milan – Sampdoria su Conti e Caldara

Asse di calciomercato tra Milan e blucerchiati, che hanno chiesto Conti e Caldara. Ecco tutte le ultime notizie a riguardo.

Potrebbe nascere un interessante asse di calciomercato tra il Milan e la Sampdoria, con i blucerchiati particolarmente interessati ad Andrea Conti e Mattia Caldara. La formazione genovese è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato e i due giocatori del Milan piacciono molto. Entrambi potrebbero andare a giocare in prestito, magari con diritto di riscatto. Questo non può succedere però per Conti, che ha il contratto in scadenza tra un anno. Il Milan punta a cederlo a titolo definitivo per 4,5 milioni più bonus che eviterebbero la minusvalenza.