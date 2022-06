Calciomercato Milan – La Sampdoria piomba su Gabbia: le ultime

La Sampdoria, su richiesta di Giampaolo, potrebbe avviare una trattativa per portare a Genova Matteo Gabbia, difensore del Milan

Carmelo Barillà

La Sampdoria, su richiesta di Marco Giampaolo, potrebbe avviare una trattativa per portare a Genova Matteo Gabbia, difensore del Milan. La cessione del centrale non è, al momento, messa in preventivo dal club di via Aldo Rossi. Ma non è affatto da escludere. In caso di arrivo di un quarto difensore, infatti, il Milan potrebbe mandare Gabbia in prestito.

Stefano Pioli e tutti nell’ambiente lo stimano per la professionalità e l’impegno dimostrato e Gabbia ha ricambiato con buone prestazioni quando chiamato in causa. Eccezion fatta per qualche errore, il 22enne nel complesso si è sempre fatto trovare pronto. Il quotidiano 'La Repubblica' fa sapere che Marco Giampaolo lo vorrebbe alla Sampdoria.

L’allenatore blucerchiato ha conosciuto direttamente il calciatore durante i suoi pochi mesi sulla panchina del Milan e lo apprezza molto. Già nelle prossime ore la dirigenza blucerchiata potrebbe contattare quella rossonera per sondare la possibilità di imbastire una trattativa. Si attende di conoscere la risposta di Paolo Maldini e Frederic Massara, ora impegnati in altre operazioni. Ribadiamo, comunque, che il Milan almeno per ora non intende privarsi di Gabbia, ma il mercato potrebbe cambiare le carte in tavola. MERCATO MILAN TOP NEWS – Derby per Bremer, indizio De Ketelaere