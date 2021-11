Calciomercato Milan – Sampdoria, idea Conti se parte Bereszynski | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Sampdoria starebbe monitorando il terzino del Milan Andrea Conti per sostituire Bereszynski

Non vive un buon momento in campionato la Sampdoria di Roberto D'Aversa, squadra che già pensa a puntellare il reparto difensivo nella prossima sessione di mercato. Secondo quanto riporta 'Sampnews24.com', i blucerchiati potrebbero cedere Bartosz Bereszynski che tanto piace alla Roma di José Mourinho. Per sostituire il terzino polacco, Massimo Ferrero potrebbe fare un tentativo per tre calciatori. Si tratta di Davide Santon, Lorenzo De Silvestri e Andrea Conti. Già quest'estate la dirigenza della Sampdoria aveva fatto un tentativo per acquistare il rossonero, poi la decisione di restare a Milano nonostante non stia trovando spazio. Intanto il Milan sfida alla Juventus sul calciomercato per un centrocampista.