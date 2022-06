Calciomercato Milan – La Sampdoria sogna Castillejo: i dettagli

Dopo il Valencia, anche la Sampdoria si interessa a Samu Castillejo, in uscita dal Milan in questa sessione estiva di calciomercato

Dopo il Valencia, anche la Sampdoria si interessa a Samu Castillejo, in uscita dal Milan in questa sessione estiva di calciomercato. A riferirlo è 'Il Secolo XIX'. Castillejo potrebbe, però, approdare in Spagna ritrovando il suo ex allenatore Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese, infatti, vorrebbe puntare sull'esterno offensivo rossonero, tra i primi desideri per il suo Valencia.