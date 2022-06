Calciomercato Milan – Castillejo può ritrovare Gattuso: le ultime

Tra i giocatori in partenza in questo calciomercato per il Milan c'è Samu Castillejo. Le ultime sul suo futuro

Redazione

Samu Castillejo sembra destinato a lasciare il Milan in questa finestra di calciomercato. L'esterno spagnolo è da tempo ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli. Per lui in questa stagione appena 5 presenze, di cui nessuna da titolare.

Sembrava già con le valigie in mano nella scorsa sessione invernale, ma le offerte del Valencia e della Sampdoria non lo avevano convinto fino in fondo. Ora, con uno Scudetto conquistato ed un contratto in scadenza nel 2023, può pensare di cambiare aria e giocare con più continuità.

Come riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, Samu Castillejo è uno dei nomi con cui il Milan spera di ottenere un piccolo gruzzoletto da poter reinvestire nel calciomercato. Ovviamente il club di Via Aldo Rossi difficilmente potrà raccogliere una cifra esorbitante.

Sul giocatore è tornato alla carica sempre il Valencia, che quest'anno avrà Gennaro Gattuso in panchina. "Ringhio" ha avuto in rosa il classe '95 proprio al Milan nell'annata 2018/19. Le Top News di oggi sul Milan: situazione Paulo Dybala, Enzo Fernandez aspetta i rossoneri