Non soltanto Marcus Thuram, Davide Frattesi, Luka Romero o Yunus Musah. I due club di Milano, il Milan e l'Inter, stanno incrociando - spesso - le proprie strade su obiettivi comuni per il calciomercato estivo. L'ultimo giocatore, in ordine di tempo, per il quale sia Milan sia Inter sono vigili e attenti è Lazar Samardzic, classe 2002, centrocampista offensivo tedesco di origini serbe di proprietà dell'Udinese.