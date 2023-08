Calciomercato Milan – Samardzic-Inter, filtra pessimismo: ore decisive

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Lazar Samardzic dall' Udinese all' Inter . I nerazzurri, alcuni giorni fa, erano riusciti a superare la concorrenza di diversi club di Serie A , tra cui il Milan , per il promettente centrocampista. Nelle ultime ore si sarebbero però registrati alcuni problemi relativi soprattutto alle richieste del giocatore.

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, Lazar Samardzic sarebbe tornato ad Udine. Nonostante la sua volontà di accasarsi all'Inter sembra infatti che filtri grande pessimismo e le prossime ore dovrebbero essere quelle decisive. Il Milan, in tutto questo, guarderebbe con attenzione agli sviluppi della vicenda. Chissà che non possa essere un'occasione last minute.