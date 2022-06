Calciomercato Milan – Saliba opzione concreta per la difesa

William Saliba , classe 2001 di proprietà dell' Arsenal ma che quest'anno ha giocato al Marsiglia , è un'opzione per la difesa del Milan. Il francese è una delle alternative a Sven Botman . L'olandese del Lille, infatti, è ad un passo dal Newcastle dopo essere stato a lungo inseguito dai rossoneri. L'interesse per Saliba risale a gennaio scorso. Noi di PianetaMilan.it , il 28 gennaio 2022, vi avevamo raccontato della visita degli agenti di William Saliba dell'Arsenal a Casa Milan. In quel momento il Diavolo stava cercando il sostituto di Simon Kjaer , infortunatosi qualche mese prima.

L'edizione odierna de 'Il Giornale' sottolinea come il Milan potrebbe fare affidamento sulla coppia Tomori-Kalulu oltre che sull'esperienza del rientrante Kjaer. Si cerca dunque un profilo giovane e con potenziale per puntellare il reparto. William Saliba ha tutte le carte in regola per fare al caso dei rossoneri. Staremo a vedere se la trattativa prenderà piede. Milan, le top news di oggi: Ziyech, si lavora al prestito. Bremer lontano.