Calciomercato Milan – Difesa, salgono le quotazioni di Diallo del PSG

Abdou Diallo, difensore del PSG, potrebbe essere il colpo del Milan nel calciomercato estivo per la retroguardia di mister Stefano Pioli

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, deve comprare un difensore e Abdou Diallo, classe 1996, mancino franco-senegalese di proprietà del PSG sembra essere, al momento, il nome più probabile sul quale punteranno Paolo Maldini e Frederic Massara.

Calciomercato Milan, Diallo in pole position per la retroguardia rossonera

Lo ha riferito 'SportMediaset' che, parlando del calciomercato del Milan, ha spiegato come il Diavolo, a livello economico, si sia già esposto tantissimo comprando Charles De Ketelaere dal Bruges per 35 milioni di euro bonus inclusi. E che, per quanto riguarda la difesa, sono in rialzo per le quotazioni di Diallo.

Il giocatore, infatti, ex Borussia Dortmund e Campione d'Africa in carica con il Senegal, è un esubero per il club di Nasser Al-Khelaïfi. Dopo il 15 agosto, pertanto, la situazione potrebbe sbloccarsi, favorendo la cessione di Diallo al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Non solo: il PSG pagherebbe anche parte del suo alto ingaggio. Per Japhet Tanganga, invece, ci sono problemi. 'SportMediaset', infatti, ha evidenziato come il centrale inglese, classe 1999, sia stato proposto dal suo agente anche alla Roma. Calciomercato Milan, ecco la strategia rossonera tra entrate e uscite >>>