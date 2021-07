Calciomercato Milan – Salgono le chance per la permanenza di Pobega

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega potrebbe restare in rossonero. Società e tecnico sarebbero di questo avviso

Daniele Triolo

Il Milan potrebbe regalare ai suoi tifosi una sorpresa in questo calciomercato estivo. Tommaso Pobega, classe 1999, centrocampista cresciuto nel vivaio rossonero e reduce da un'ottima stagione in prestito nello Spezia, potrebbe restare alla corte di Stefano Pioli per la stagione 2021-2022.

Lo ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In queste ore, infatti, starebbero salendo le quotazioni per una sua conferma al Milan: la società sta prendendo sempre più in considerazione l'idea di dargli fiducia. Anche il tecnico Pioli sarebbe di questo avviso.

L'Atalanta si era fatta sotto per acquistarlo a titolo definitivo. Offrendo, però, soltanto 8 milioni di euro al Milan. Cifra ben lontana da quella che il Milan ritiene essere il valore del cartellino del ragazzo (almeno il doppio). Pobega, quindi, potrebbe rimanere al Milano. O, al massimo, essere ceduto in prestito. Milan, settimana chiave per il rinnovo di Kessié: le ultime >>>