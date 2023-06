Calciomercato Milan – Salernitana, occhi su Colombo ma non soltanto

Contro-riscattato dal Milan a seguito della recente stagione trascorsa in prestito al Lecce , Lorenzo Colombo potrebbe già lasciare il capoluogo lombardo per trasferirsi in questa sessione di calciomercato estivo alla Salernitana . Secondo quanto riportato da La Gazzettadello Sport, i granata guidati da Paulo Sousa sarebbero interessati ad ingaggiare - presumibilmente con la formula del prestito - il classe 2002, dopo il suo buon campionato con la casacca giallorossa.

Calciomercato Milan - Non solo Colombo, due altri nomi verso Salerno

Come si legge sull'edizione odierna del quotidiano, sembra che Colombo non sia il solo candidato a volare in Campania. La Salernitana avrebbe infatti chiesto al Milan ulteriori informazioni per Yacine Adli e Marco Brescianini. L'algerino ha trovato pochissimo spazio in questa stagione e ad oggi la sua permanenza in rossonero risulta complicata. Viceversa, il centrocampista italiano classe 2000 di rientro dal prestito al Cosenza potrebbe essere girato ai campani con la stessa formula.