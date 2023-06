Calciomercato Milan – Saelemaekers è sacrificabile: può partire in estate

In casa Milan Alexis Saelemaekers è considerato sacrificabile e potrebbe anche partire in estate a fronte di una giusta offerta

Pescato in Belgio dall' Anderlecht da Paolo Maldini e Frederic Massara , inizialmente Alexis Saelemaekers sembrava essere l'ennesima scommessa vinta da quello che fino a pochi giorni fa era il duo di mercato del Milan . Il salto di qualità definitivo, però, non è mai arrivato, al punto che in tutte le sessioni di calciomercato si è sempre parlato della necessità di cercare un profilo che migliorasse la fascia destra d'attacco.

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira su 'Twitter', inoltre, Alexis Saelemaekers verrebbe considerato come sacrificabile dal Milan. A fronte di una congrua offerta, infatti, il Diavolo potrebbe lasciarlo partire già in estate. È chiaro che a quel punto per i rossoneri ci sarebbe la necessità di sostituirlo. LEGGI ANCHE: Milan, derby con l'Inter per il giocatore rivelazione del Monza >>>