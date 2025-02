La Roma sarebbe in pressing costante per provare ad accaparrarsi il cartellino di Alexis Saelemaekers: ma il Milan avrebbe rifiutato ...

In vista della prossima sessione di calciomercato, Milan e Roma dovranno mettere a posto la questione Alexis Saelemaekers . Nel corso dell'ultima finestra estiva, infatti, i rossoneri e i giallorossi hanno intavolato uno scambio di prestiti che ha visto coinvolti il belga e Tammy Abraham. Mentre il primo, però, si sta rendendo protagonista di una buonissima stagione, al di là del periodo di stop forzato per l'infortunio, l'attaccante inglese non ha finora convinto e sarebbe già destinato a tornare alla base al termine dell'annata.

Le ultime informazioni in merito le ha fornite Nicolò Schira, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo 'X'. Secondo quanto riportato, infatti, la Roma sarebbe in forte pressing sui rossoneri per tenere Alexis Saelemaekers. Il Milan, però, avrebbe rifiutato uno scambio nel corso del calciomercato invernale e chiederebbe 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Da capire nelle prossime settimane se qualcosa si muoverà.