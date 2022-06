Calciomercato Milan – Saelemaekers può andare via: indizio importante

Alexis Saelemaekers potrebbe lasciare il Milan nel calciomercato estivo. È arrivato dall'Anderlecht nel gennaio 2020 per 7 milioni di euro

Daniele Triolo

Alexis Saelemaekers potrebbe lasciare il Milan nella sessione estiva di calciomercato. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, il centrocampista belga, classe 1999, potrebbe essere inserito nella lista dei 'sacrificabili' del club rossonero. In due modi: o all'interno di uno scambio per un obiettivo più importante, oppure venduto al miglior offerente in una transazione separata.

Il Milan, secondo la 'rosea', avrebbe già tentato di inserire Saelemaekers in uno scambio di calciomercato. Offrendo, di fatto, il suo cartellino alla Roma (con l'aggiunta di 25 milioni di euro in contanti) per ottenere Nicolò Zaniolo. Proposta, questa, bocciata dalla società giallorossa poiché José Mourinho, tecnico dei capitolini, cerca per la sua squadra giocatori con caratteristiche differenti da quelle dell'esterno rossonero.

Giunto al Milan nel calciomercato di gennaio 2020 per 3,5 milioni di euro e poi riscattato l'estate seguente per altri 3,5 milioni di euro, oggi l'ex Anderlecht vale circa 20 milioni di euro. Con la partenza di Saelemaekers, ormai seconda scelta per mister Stefano Pioli sulla fascia destra, il Diavolo avrebbe più margine economico per arrivare ad uno dei suoi obiettivi principali per trequarti o attacco. Milan, colpo a sorpresa sulla sinistra? Le ultime news di mercato >>>