Calciomercato Milan – Emergono nuovi dettagli su Saelemaekers-Bologna

Nella giornata di oggi si è completato un affare in uscita in casa Milan. L'ufficialità, chiaramente, in attesa di visite mediche e firma, non c'è ancora, ma sembra ormai tutto fatto per il passaggio di Alexis Saelemaekers al Bologna. In serata, infatti, i due club avrebbero raggiunto un accordo per il prestito del belga.