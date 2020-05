Calciomercato Milan – Sabitzer uomo simbolo del calcio di Rangnick

MERCATO MILAN – Come riporta questa mattina Tuttosport, Marcel Sabitzer, attaccante austriaco, è l’uomo simbolo del calcio di Ralf Rangnick. Tuttavia, dopo l’ottima stagione col Lipsia il suo valore è aumentato notevolmente fino ad arrivare a 35 milioni. Difficilmente, dunque, il Milan potrà riuscire ad acquistarlo dal momento che sborsare una cifra simile vorrebbe dire far fuori circa la metà del budget che il fondo metterà a disposizione in estate. Più probabile, infatti, che si punti su altri due centrocampisti: ecco chi sono>>>

