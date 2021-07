Calciomercato Milan – Sabitzer, il Diavolo è pronto a sferrare il colpo

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero segue con attenzione Sabitzer, centrocampista del Lipsia. Il punto sull'austriaco

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sull'interesse del Milan per Marcel Sabitzer . Con l'addio di Hakan Calhanoglu i rossoneri stanno esaminando diversi trequartisti, che devono essere funzionali al 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Tra questi appunto c'è Sabitzer, austriaco del Lipsia in scadenza di contratto con il club austriaco nel 2022.

Sabitzer può giocare sia come centrocampista centrale e sia come trequartista. Era già stato accostato al Milan in passato visto che era uno degli obiettivi di Ralf Rangnick. L'austriaco difficilmente rinnoverà il contratto con il Lipsia, e dunque il 27enne potrebbe essere acquistato a prezzi contenuti. Il Milan con 20 milioni di euro potrebbe portarsi a casa un giocatore molto interessante, che si è messo in luce anche all'Europeo. Vedremo cosa succederà, ma Maldini e Massara sono alla finestra pronti a sferrare il colpo. Intanto conosciamo tutti i segreti di Kaio Jorge, obiettivo di calciomercato del Milan.