Calciomercato Milan – Sabitzer è un affare. Occhio al Borussia Dortmund

Il Milan cerca un trequartista in questa sessione estiva di calciomercato e Marcel Sabitzer, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, resta uno dei profili maggiormente graditi ai dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Il giocatore austriaco, classe 1994, come caratteristiche ricorda, forse, di più Hakan Calhanoglu rispetto ad altri calciatori seguiti dal club di Via Aldo Rossi.

Il nativo di Graz, infatti, è un equilibratore tra reparti ma è allo stesso tempo decisivo in zona offensiva con gol ed assist. Sicuramente, Sabitzer possiede, oltre ad una notevole esperienza in campo internazionale (anche in Champions League, dove ci ha giocato con il RB Lipsia, sua attuale squadra), anche una buona dose di carisma.

Sabitzer andrà in scadenza di contratto con il club di proprietà del gruppo 'Red Bull' il prossimo 30 giugno 2022 e, pertanto, può rappresentare un affare di mercato: il prezzo, infatti, non supera i 20 milioni di euro. L'unico ostacolo, per il Milan, nella trattativa? L'interesse del Borussia Dortmund che, come i rossoneri, ha fiutato l'affare e potrebbe, di fatto, avviare un'asta per il cartellino dell'austriaco.