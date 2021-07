Calciomercato Milan – Contatti con Luis Alberto: vuole lasciare la Lazio

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Luis Alberto è ai ferri corti con la Lazio. I rossoneri sono vigili sul trequartista spagnolo

Luis Alberto, classe 1992 , è rappresentato dalla 'You First Sports', stessa agenzia che cura gli interessi di Davide Calabria , terzino del Milan che ha appena rinnovato il proprio contratto con il Diavolo. Il Milan, anche secondo il collega Alessandro Jacobone, nell'ambito dei colloqui per il rinnovo di Calabria, ha chiesto all'agenzia iberica di essere informato su tutto ciò che accade intorno al numero 10 della Lazio.

Il giocatore, come noto, era atteso mercoledì scorso a Roma per sostenere le visite mediche con la Lazio per poi partire per il ritiro di Auronzo di Cadore con la squadra di Maurizio Sarri. Ma non si è presentato. Luis Alberto, palesemente, vuole andare via nonostante pochi mesi fa soltanto abbia rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2025. Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, chiederebbe 40-50 milioni di euro per cederlo.