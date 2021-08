Calciomercato Milan – Sabitzer al Bayern Monaco, ci siamo: cifre e dettagli

Marcel Sabitzer è ad un passo dal Bayern Monaco. L'austriaco è accostato anche al Milan in questa sessione di calciomercato

Tra i tanti nomi accostati al Milan per la trequarti è spuntato anche quello di Marcel Sabitzer. L'austriaco, in scadenza con il Lipsia a giugno 2022, avrebbe fatto al caso dei rossoneri vista la sua duttilità e le qualità da giocatore totale. La sua prossima destinazione, però, non sarà Milano. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il giocatore è a un passo dal Bayern Monaco, che verserà 16 milioni di euro nelle casse del club di proprietà della Red Bull. Segui con noi la giornata di Tiemoué Bakayoko tra visite mediche e firma sul contratto