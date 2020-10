Calciomercato Milan – Rudiger, il Chelsea cambia idea! Le novità

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – In mattinata sembrava esserci stata un’accelerata per Antonio Rudiger, difensore classe 1993 del Chelsea, ma le cose sembrerebbero essere cambiate.

Stando a quanto riportato da Sky Sport UK, Rudiger potrebbe rimanere anche al Chelsea, nonostante l’interesse di diverse squadre tra cui il Milan. Il trasferimento potrebbe essere rimandato a gennaio.

Ricordiamo che sul giocatore non c’è solo il Milan, ma anche la Roma, che starebbe pensando a Rudiger nel caso in cui non riuscisse ad arrivare Smalling (trattativa in corso con il Manchester United). Situazione da monitorare, ma l’ex giallorosso potrebbe restare ancora qualche mese in Inghilterra.

OFFERTA PER SIMAKAN >>>

TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>