Calciomercato Milan – Offerta per Simakan: la risposta dello Strasburgo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ultimo giorno di mercato, con il Milan che cerca un difensore centrale che possa rafforzare il reparto arretrato.

Vi abbiamo scritto questa mattina dell’interesse per Mohamed Simakan, classe 2000, calciatore dello Strasburgo, ma la trattativa non è facile. Come viene scritto da tuttomercatoweb.com, infatti, il club francese avrebbe rifiutato la proposta del Milan (8 milioni più bonus), in quanto chiede 20 milioni di euro. Possibile un rilancio da parte di Maldini e Massara, visto che il giocatore ha dato il suo assenso al trasferimento.

