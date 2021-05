Calciomercato Milan – Rottura con Raiola: “Ora Donnarumma si arrangi”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gigio Donnarumma scaricato dai rossoneri, che hanno deciso di puntare su Mike Maignan. E adesso?

Daniele Triolo

La vicenda di calciomercato del momento, ovvero l'addio di Gigio Donnarumma al Milan, è trattata con dovizia di particolari anche da 'Tuttosport' oggi in edicola.

"Anche nel calcio la pazienza ha un limite e non si può che applaudire a scena aperta la decisione del Milan che, proprio nel giorno in cui ha festeggiato il ritorno in Champions League ha deciso di dare il benservito a Mino Raiola ed all'estenuante trattativa su Donnarumma, facendo arrivare a Milano il suo erede designato Mike Maignan". Un commento che è tutto un programma.

Il Milan, in pratica, si era stancato delle attese, dei rinvii e delle prese di tempo da parte del manager, ma anche del portiere, che in tutti questi mesi non ha mai speso neanche una parola in sostegno della sua permanenza. Donnarumma, infatti, mentre prometteva attaccamento alla maglia ai tifosi, in realtà era assolutamente in linea con le pretese salariali del suo procuratore. Che 'Tuttosport' ha definito "folli ed antistoriche".

Raiola, per far rimanere Donnarumma al Milan, pretendeva 12 milioni di euro netti a stagione più una commissione di 20 milioni di euro per lui. Il Diavolo, invece, non si è mai mosso dalla sua offerta di 7 milioni di euro netti a stagione più uno di bonus. La perplessità di Donnarumma di restare al Milan, nel prossimo calciomercato, senza la qualificazione della squadra in Champions League, era ritenuta legittima. Così, invece, è parso subito evidente che fosse solo una questione economica.

A quel punto, ha evidenziato il quotidiano torinese, il Milan ha fatto benissimo a sbattere in faccia a Donnarumma quella porta che, va comunque specificato, il ragazzo ha sempre difeso con estrema professionalità. Gigio, attualmente nel pre-ritiro della Nazionale Italiana in Sardegna in vista degli imminenti Campionati Europei, è segnalato di umore nero. Ha perso, infatti, la sua casa, il Milan. Ma anche e soprattutto per colpa sua, che ha buttato via le chiavi per cercare un attico ancora più grande e ricco.

Starà ora a Raiola trovare una nuova sistemazione, tanto a lui quanto al fratello Antonio. Con la Juventus che non ha fatto mosse concrete perché ancora vincolata a Wojciech Szczesny, prendono quota le piste estere. Dalla Spagna lo hanno accostato al Barcellona, ma, anche lì, ci sarebbe prima da piazzare Marc-André ter Stegen. Il PSG, nonostante il rinnovo di contratto con Keylor Navas, potrebbe ancora farsi avanti.

Sarà una lunga estate per Donnarumma che, nel prossimo calciomercato, non sarà più al Milan e dovrà cambiare la sua quotidianità. Lo farà con qualche rimpianto? Forse, ma davanti a certe scelte, protratte nel tempo e con silenzi prolungati, i rimpianti sanno tanto di lacrime di coccodrillo. Le parole di Di Marzio sulla vicenda Donnarumma tra presente e futuro del portiere >>>