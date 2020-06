Calciomercato Milan – Rothen: “Kouassi al Bayern? Scandaloso!”

CALCIOMERCATO MILAN – Jerome Rothen, ex giocatore del Psg tra le altre, si è scagliato contro l’ormai ex obiettivo del Milan Tanguy Kouassi, che ha deciso di andare al Bayern Monaco. Queste le sue parole ai microfoni di ‘RMC Sport’: “Trovo scandaloso questo atteggiamento. Questi giocatori dovrebbero mostrare un minimo di riconoscenza verso i club di formazione, soprattutto al momento della firma del primo contratto da professionista. Invece reagiscono in modo opposto, nonostante la fiducia che è stata riposta in loro. Quale scusa si può trovare? Giocherà pochissimo nel Bayern, è terribile questa mentalità“.

