Calciomercato Milan – Nessuna offerta concreta per Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno 2021, in questi mesi è stato accostato a tantissimi club.

Il nome di Donnarumma, infatti, è rimbalzato in orbita PSG, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Bayern Monaco e persino Juventus, nonostante il rinnovo faraonico del titolare Wojciech Szczęsny.

In realtà, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, al momento il Milan non ha ricevuto alcuna offerta concreta da parte di altre società per Donnarumma.

Il quale, adesso, tratta il rinnovo di contratto con il Diavolo.