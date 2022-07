Calciomercato Milan – Difesa, rossoneri sempre vigili per N’Dicka

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando degli obiettivi del Milan in questo calciomercato estivo, ha ricordato come Evan N'Dicka sia a pieno titolo tra questi. I rossoneri, infatti, cercano ancora un difensore centrale che possa sostituire Alessio Romagnoli, trasferitosi alla Lazio a parametro zero e hanno inserito il francese di origini camerunensi tra i potenziali acquisti.