Calciomercato Milan – Rossoneri tentati da Milik: i dettagli | News

Calciomercato Milan: idea Milik per l’attacco

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Arkadiusz Milik, classe 1994, centravanti polacco del Napoli, interessa al Milan per il ruolo di vice di Zlatan Ibrahimović già in questa sessione invernale di mercato.

Lo ha riferito il ‘Quotidiano Sportivo‘ questa mattina in edicola. Milik, come noto, non gioca dalla scorsa stagione poiché escluso dalla lista del Napoli per la Serie A e per l’Europa League.

Questo perché l’ex Ajax si è rifiutato di rinnovare il contratto con il club di Aurelio De Laurentiis e perché, la scorsa estate, ha rifiutato il trasferimento alla Fiorentina per 25 milioni di euro.

Il Milan sarebbe tentato di prendere subito Milik. Il polacco, infatti, oltre ad essere un valido sostituto di Ibrahimović, ha la caratura necessaria per prenderne il posto in futuro, quando lo svedese si sarà ritirato.

Cosa frena il Diavolo dall’acquistare il calciatore, in grado di segnare 48 gol in 122 gare con la maglia azzurra? La richiesta economica del Napoli. Che, per lasciar partire ora Milik, nonostante sia a sei mesi dalla scadenza contrattuale, chiede 15 milioni di euro.

In Spagna, intanto, ‘MARCA‘ ha rilanciato la possibilità che Milik possa vestire la maglia dell’Atlético Madrid in luogo di Diego Costa, che ha chiesto la rescissione del contratto ai ‘Colchoneros‘. Calciomercato Milan, avanza il jolly Mohamed Simakan. Vai alla news >>>