Calciomercato Milan – Rossoneri su Schouten, ma occhio all’Atalanta

Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna, è un obiettivo di mercato del Milan: sul calciatore svedese c'è anche l'interesse dell'Atalanta

Stando a quanto riportato da 'calciomercato.com', non ci sarebbe solo il Milan su Schouten. Un altro club interessato è l'Atalanta, alla ricerca di un centrocampista da poter garantire a Gian Piero Gasperini per la prossima stagione. Il Bologna chiede almeno 15 milioni di euro per cedere il gioiellino ex Excelsior. Considerata la cifra, i bergamaschi starebbero attuando un piano per acquistarlo. Gli orobici sarebbero disposti ad inserire nella trattativa una contropartita. Tra i possibili partenti in casa nerazzurra spiccano i nomi di Piccoli, Colley e Lammers, con quest'ultimo che interessa, e non poco, proprio il Bologna. Il Milan è avvisato: non sarà facile portare l'olandese a Milanello. Intanto il futuro di Calhanoglu potrebbe avere una svolta inaspettata: le ultime.