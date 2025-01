CALCIOMERCATO MILAN

Il Milan sembrerebbe essere in trattativa per assicurarsi uno dei giovani talenti più promettenti della Norvegia: Røssing-Lelesiit

Il Milan sembrerebbe essere in trattativa per assicurarsi uno dei giovani talenti più promettenti del calcio norvegese. Si tratta di Røssing-Lelesiit , 18enne esterno offensivo del Lillestrøm , che ha impressionato nella scorsa stagione nonostante la retrocessione del club in OBOS-ligaen . Secondo Nettavisen.no, il Milan sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta di circa 40 milioni di corone norvegesi (circa 3,5 milioni di euro) per portarlo a Milano.

Dalla Norvegia alla Serie C con il Milan Futuro

Il piano rossonero per Røssing-Lelesiit prevede un primo inserimento nel Milan Futuro, la formazione U23 che milita in Serie C. Tuttavia, l’esterno norvegese potrebbe avere presto la possibilità di mettersi in mostra anche con la prima squadra, in base alla sua crescita e agli sviluppi degli allenamenti.