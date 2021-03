Calciomercato Milan – Rossoneri su Nunez del Benfica | News

Al Milan piace Nunez Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è interessato al centravanti del Benfica Darwin Nunez. Nonostante sia arrivato nella squadra portoghese solamente la scorsa estate, pare che la sua storia con i...

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è interessato al centravanti del Benfica Darwin Nunez. Nonostante sia arrivato nella squadra portoghese solamente la scorsa estate, pare che la sua storia con i lusitani potrebbe finire nella prossima finestra di mercato. Il Milan, che da tempo è alla ricerca di un vice Ibrahimovic, starebbe pensando di fare un tentativo per l'attaccante uruguayano. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Con la maglia delle 'Aguias', ovvero le aquile, ha segnato quattro gol in 20 presenze in campionato. E' una prima punta ma che all'occorrenza potrebbe giocare sia come esterno sinistro che esterno destro d'attacco. In patria viene paragonato ad Edinson Cavani. Intanto tarda ad arrivare il rinnovo di Donnarumma: ecco perché la situazione è in fase di stallo.