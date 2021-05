Calciomercato Milan – Rossoneri su Mkhitaryan della Roma | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Tra i tanti nomi accostati al Milan per rinforzare la squadra c'è anche quello di Mkhitaryan

Con la stagione che si avvia verso la conclusione, il Milan sta già pensando a dei calciatori in grado di rinforzare il reparto offensivo rossonero. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'Il Tempo', la società di via Aldo Rossi avrebbe messo gli occhi su un grande calciatore della Roma. Si tratta di Henrikh Mkhitaryan, trequartista che può ricoprire anche il ruolo di esterno sinistro ed esterno destro d'attacco. La sua duttilità, oltre che alla sua indiscussa qualità tecnica, piace molto ai dirigenti Paolo Maldini e Frederick Massara, al lavoro per puntellare quella zona di campo che sarà abbandonata, molto probabilmente, da Samu Castillejo. Inoltre c'è anche il nodo Calhanoglu ancora da sciogliere: il turco non ha ancora messo la firma sul rinnovo di contratto e potrebbe dire addio al 'Diavolo' il prossimo mese.