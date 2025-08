Calciomercato Milan: rossoneri su Athekame, c’è il si del giocatore

Secondo quanto riportato dai noti esperti di calciomercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano , il Milan ha accelerato le operazioni per rinforzare la fascia destra, presentando un'offerta ufficiale di circa 7 milioni di euro per Zachary Athekame , promettente terzino dello Young Boys .

Milan scatenato sul mercato: offerta ufficiale per Athekame!

La trattativa con il club svizzero sarebbe già in fase avanzata, con il Milan fiducioso di chiudere l'affare in tempi brevi. A facilitare l'operazione, la volontà del giocatore stesso: Athekame, infatti, avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento in rossonero, dimostrando grande entusiasmo per la possibilità di approdare in Serie A e vestire la maglia del Milan.