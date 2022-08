Calciomercato Milan – Anche i rossoneri sono interessati ad Acerbi

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, è tra gli obiettivi di calciomercato del Milan per rinforzare la retroguardia. Piace anche ad altri

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, sta cercando un nuovo difensore centrale. Il nome di Francesco Acerbi, secondo 'Repubblica' oggi in edicola, resta nel novero di quelli adocchiati dal club di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, sempre valida la pista che porta ad Acerbi

Acerbi, classe 1988, per il quotidiano generalista, però, non piacerebbe soltanto al Milan, ma anche all'Inter, così come al Monza. La certezza è che l'esperto centrale mancino non giocherà più con la Lazio, vista la rottura con società e tifosi.

Quale sarà il futuro di Acerbi lo vedremo nei prossimi giorni. Il difensore ex Sassuolo, in passato, ha già indossato la maglia del Milan: accadde nella stagione 2012-2013, quando arrivò in estate dal Chievo Verona.

Un'esperienza, però, poco fortunata, che si concluse a gennaio, con il suo ritorno ai clivensi, e con appena 10 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Milan, Ziyech ancora possibile. Ma solo a due condizioni ... >>>