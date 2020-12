Calciomercato Milan – Rossoneri in corsa per Szoboszlai: Lipsia favorito

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato da Eurosport, anche il Milan è tra le squadre in corsa per Dominik Szoboszlai, ma il Lipsia resta il club favorito per via della corsia preferenziale di cui gode col Salisburgo. Oltre al Milan e la società tedesca ci sarebbero anche l’Arsenal, il Tottenham e l’Atletico Madrid, ma, come detto, la squadra dell’ex Germania dell’Est è ad oggi decisamente più avanti rispetto alla concorrenza. Ricordiamo che Szoboszlai ha una clausola rescissoria di 25 milioni: in questo modo non sarà necessario trattare col Salisburgo ma direttamente col calciatore.

