Calciomercato Milan – Rossoneri in agguato su Belotti: le novità

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Belotti andrà in scadenza con il Torino tra un anno. I rossoneri osservano vigili

Il Milan non ha mai dimenticato Andrea Belotti. Anche se appare molto difficile che arrivi in questo calciomercato estivo. 'Tuttosport' oggi in edicola ha sottolineato, infatti, come il Diavolo sia sempre in agguato sul 'Gallo', ma ad una condizione: che il centravanti classe 1993 non rinnovi il proprio contratto in scadenza con il Torino.