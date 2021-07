Calciomercato Milan – Kaio Jorge, va trovato un accordo con il Santos

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge, gioiello del Santos, è in scadenza di contratto. Rossoneri in posizione di forza

Proseguono i contatti per portare Kaio Jorge al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Dal Brasile sono convinti che ci sia un'intesa di massima tra i rossoneri e l'attaccante brasiliano, classe 2002, per un contratto di cinque anni da un milione di euro a stagione.