Calciomercato Milan – Rossoneri determinati su Kaio Jorge: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge, classe 2002, nel mirino del Diavolo. È in scadenza, ma può arrivare subito in estate

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, è molto determinato nel prendere Kaio Jorge. Lo ha riferito il collega Claudio Raimondi per 'Sport Mediaset'. L'attaccante, classe 2002, in gol nell'ultima notte in occasione della sfida tra il suo Santos e l'Independiente nella Copa Sudamericana, andrà in scadenza di contratto con il 'Peixe' il prossimo 31 dicembre.