Calciomercato Milan – Rossoneri al lavoro per chiudere Tomori | News

Calciomercato Milan: Tomori prossimo colpo?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Fikayo Tomori, classe 1997, potrebbe presto diventare un nuovo difensore del Milan. Gli uomini mercato del club di Via Aldo Rossi, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, infatti, stanno lavorando per definire l’intesa con il Chelsea, club proprietario del suo cartellino.

Il difensore centrale canadese, ma naturalizzato inglese, ha giocato pochissimo in questo inizio di stagione (appena 4 presenze tra Premier League e coppe nazionali per un totale di soli 234′ sul terreno di gioco). Nel 2019-2020, però, tornato dal prestito al Derby County, aveva collezionato 15 gare ed un gol in campionato agli ordini di Frank Lampard.

Adesso, per lui, la ghiotta opportunità di approdare al Milan, in prestito, con la possibilità di guadagnarsi la riconferma nelle stagioni a venire. Lo spirito giusto, insomma, per entrare nella squadra di Stefano Pioli. LEGGI QUI L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ AL ‘CORSPORT’ >>>