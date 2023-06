Calciomercato Milan – Prenotato Romero: incontro domani. E Rebic …

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha ricordato come il Diavolo abbia di fatto prenotato Luka Romero , classe 2004 , esterno offensivo argentino (ma di passaporto spagnolo ) etichettato spesso come il 'piccolo Lionel Messi'.

Romero arriverà al Milan a parametro zero , dopo i due anni trascorsi a Roma con la Lazio . Ha provato ad inserirsi anche l' Inter nell'operazione, ma il giocatore, che i capitolini avevano prelevato dal Mallorca , ha dato la priorità al club di Via Aldo Rossi. Mancino di grande talento, Romero può giocare principalmente come ala destra, ma anche sulla sinistra e da trequartista. Nei suoi due anni nella Capitale ha giocato appena 21 partite e segnato un gol in Serie A .

Romero in, Rebic out? Il Diavolo vorrebbe riuscire a cederlo

Domani il suo agente, Fali Ramadani, sarà a Milano per incontrare la dirigenza del club di Via Aldo Rossi per trovare un'intesa definitiva su commissioni e contratto per il suo assistito. Ramadani, come ricordato dal 'CorSera', è anche lo stesso agente di Ante Rebic, giocatore in uscita perché non rientra nel progetto tecnico di Stefano Pioli: i rossoneri auspicano di trovare un accordo per la sua partenza. Milan, sei nomi per il ruolo di bomber >>>