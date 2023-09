Calciomercato Milan – Romero e Pellegrino: ecco il destino per gennaio

Come riportato da calciomercato.comLuka Romero è stato un investimento a lunga durata per il Milan. Stefano Pioli avrebbe la massima fiducia nel ragazzo, ma il calciatore, al momento, ha il posto chiuso da Pulisic e Chukwueze per questo potrebbe partire in cerca di qualche minuto. Non sarebbe da escludere che l’argentino possa andare a giocare in prestito altrove a gennaio.Diverso il discorso per Marco Pellegrino: il giovane difensore, nonostante i rumor dall'Argentina, dovrebbe restare in rossonero anche a gennaio, per aumentare i suoi minuti e integrarsi sempre meglio nella squadra. Ecco come e dove vedere Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>