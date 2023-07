Calciomercato Milan – Romero in rossonero: domani le visite mediche

Sarà Luka Romero, dopo Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek, il terzo colpo di calciomercato del Milan per l'estate 2023, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. L'esterno offensivo argentino, classe 2004, arriverà a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Lazio, società in cui militava dal 2021 e con la quale ha collezionato, però, appena 366' in 21 partite in due stagioni. Al suo attivo un gol in Serie A, in Lazio-Monza 1-0 del 10 novembre 2022.