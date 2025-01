Romero arrivò al Milan nel 2023 a parametro zero ed esordì col la maglia rossonera il 27 settembre dello stesso anno contro il Cagliari. A gennaio del 2024 passò in prestito all'Almeria e, nell'ultima sessione estiva di calciomercato, i rossonero lo cedettero all'Alavés in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Col Milan, l'argentino ha collezionato solo 5 presenze.