"Contatti in corso per Zirkzee"

Si legge: "La clausola rescissoria di Joshua Zirkzee al Bologna resta la stessa annunciata a dicembre: 40 milioni di euro validi per tutti i club, non solo per il Bayern. Il Milan continua a lavorare sull'affare con contatti regolari in corso, in attesa dei prossimi passi: diversi club sono interessati".