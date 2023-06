Calciomercato Milan, Romano su Tonali: “Ufficialità non a breve”

"L'affare Sandro Tonali è concluso ma non sarà annunciato oggi o questa settimana in quanto ci vuole tempo per completare i dettagli formali. Tutti i documenti sono a posto, l'affare è concluso e sigillato. Nessun dubbio. Il contratto sarà valido per 6 anni". LEGGI ANCHE: Contatto Milan-Sassuolo per Frattesi: la richiesta